Igralka Hannah Waddingham žrtev spolnega nadlegovanja med snemanjem serije

46-letna igralka Hannah Waddingham je pred kratkim v intervjuju dejala, da je bila med snemanjem serije Benidorm večkrat žrtev otipavanja. "Nikoli v življenju me niso otipavali, a med snemanjem serije Benidrom so me otipavali vsaj trikrat na teden," je razkrila zvezdnica.

Kljub priznanju igralka ni razkrila, kdo je bil tisti, ki se je je dotikal brez njenega dovoljenja. O tem, ali gre za člana snemalne ali igralske ekipe, je Waddinghamova dejala: "Da sem prišla na prizorišče snemanja, sem morala skozi hotel, oblečena kot Tonya v bikini in visoke pete. Moški so strmeli vame ali me otipavali."

"Morala sem sama sebe ustaviti, da instinktivno nisem naredila tega, kar bi v normalnih razmerah, nekoga udarila. Ampak bila sem v službi. Majhen angelček na moji rami mi je govoril 'Pusti jih, Hannah', v resnici pa sem si najbolj želela sezuti svoje petcentimetrske pete in nekoga udariti z njimi," je opisala dogajanje.

Pred časom je Waddinghamova razkrila, da je bil po brutalnem prizoru posilstva Sanse v seriji Igra prestolov del, v katerem je zaigrala ona, izbrisan iz scenarija, saj so bile reakcije oboževalcev preveč kritične. Zaigrala je lik Septe Unelle, ki v zadnjem prizoru, kjer se še pojavi njen lik, z vinom zaliva Cersei Lannister. Prizor se konča s prihodom The Mountaina v sobo, Waddinghamova pa je o svojem liku povedala: "V scenariju je bilo prvotno zapisano, da The Moutanin posili Septo Unello, vendar so prizor umaknili, saj so bile reakcije na Sansino posilstvo zelo negativne."