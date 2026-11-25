Hayden Panettiere je umrla brez oporoke, septembra pa je njen nekdanji zaročenec Vladimir Kličko na sodišču zaprosil, da tudi uradno postane skrbnik premoženja njune edinke. Ob tem je izpostavil, da je prav Kaya edina, ki je upravičena, da postane zvezdničina dedinja.

Nekdanji profesionalni boksar je dejal, da je zelo pomembno, da poskrbi za hčerino dobrobit, v vlogi njenega finančnega skrbnika pa lahko v njenem imenu ureja tudi Kayino premoženje.

Njegov odvetnik naj bi takrat sodniku podal prošnjo, da lahko Kličko uradno zaprosi za preiskavo pogrešane igralkine lastnine, ki naj bi si jo prilastil nekdo, ki ni družinski član. 50-letnik je v uradnih dokumentih zatrdil, da je Haydenine predmete po njeni smrti nekdo že zastavil za denar. Kot je poročal TMZ, je Kličko prepričan, da med drugim manjka tudi zvezdničin nakit, zastavljalnica pa ni želela izdati podrobnosti glede stvari in zahtevala uradni nalog za preiskavo. Nekdanji boksar je ob tem izrazil strah, da bodo predmete, preden jih po uradni poti uspe pridobiti nazaj, prodali.