Igralka Hilarie Burton o pokojnem soigralcu: Videl je verzijo mene, ki je sama nisem

Hilarie Burton je Garsona spoznala med snemanjem serije Beli ovratnik, v kateri je nastopila kmalu za tem, ko se je zaključila serija One Tree Hill , katere okolje je bilo po besedah Burtonove zelo toksično. 39-letnica ima na 57-letnega igralca zelo lepe spomine, njegove besede pa si je v spomin in opomin dala tudi tetovirati na podlahti tik preden je ta umrl.

"Willie me je vzel pod svoje okrilje, kosil z mano in me vodil na večerje. V meni je videl osebo, ki je sama takrat še nisem, a sem delala na tem, da to postanem. Znal je pokloniti najlepši kompliment na svetu in takoj, ko si se tega začel sramovati, je rekel 'počasi'. To je bil njegov način, da je človek sprejel pohvalo na svoj račun, saj ga je znal omiliti, kar je bila lepa lastnost," je dejala Burtonova.

Po novici o njegovi smrti je igralka na družbenem omrežju Instagram delila več fotografij, vključila pa je tudi posvetilo, ki ji ga je Garson napisal ob poročnem darilu. Njej in možu Jeffreyju Deanu Morganu je poklonil prvo izdajo knjige Grozdi jeze, avtorja Johna Steinbecka.