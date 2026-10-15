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Igralka Hilary Swank pri 52 letih pričakuje tretjega otroka

Los Angeles, 15. 10. 2026 12.19 pred 43 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Hilary Swank

Hilary Swank je znova v veselem pričakovanju. 52-letna igralka je na družbenem omrežju sporočila, da z možem Philipom Schneiderjem pričakujeta tretjega skupnega otroka. Zakonca sta se aprila 2023 razveselila dvojčkov.

Igralka Hilary Swank, ki je znana po vlogah v filmih Punčka za milijon dolarjev, P. S. Ljubim te in Besede svobode, pri 52 letih pričakuje tretjega otroka. Zvezdnica je veselo novico razkrila na družbenem omrežju, kjer je delila video, na katerem njena družina pleše v temi, na sebi pa imajo prilepljene svetleče palčke, ona pa se pojavi z nosečniškim trebuščkom.

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"Veliko ljudi me je vprašalo, kakšen je moj naslednji projekt. Ta se bo začel decembra," je ob videu pripisala igralka in tako razkrila, da se bo njena družina povečala pozimi. Zakonca imata že dvojčka Ayo in Ohma, ki sta na svet prijokala aprila 2023.

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Zvezdnica je pred časom dejala, da ji je to, da je postala mati šele v poznejših letih, omogočilo, da je lahko čas in trud vlagala v kariero. Dodala je, da je bilo dolga leta igralstvo njen otrok, temu pa se je popolnoma posvetila. "Vedela sem, da si želim nekoč postati mati, nisem pa načrtovala, kdaj in kako naj bi se to zgodilo. Vem, da je za vsakega drugače, se pa zavedam, da bi bila zagotovo drugačne vrste starš, če bi imela otroke v svojih 20. ali 30. letih," je priznala v intervjuju za People.

Hilary Swank pri 52 letih pričakuje tretjega otroka.
Hilary Swank pri 52 letih pričakuje tretjega otroka.
FOTO: Profimedia

"Sedaj jima lahko posvetim več pozornosti, ki je takrat ne bi mogla, saj bi me vleklo v dve zelo različni smeri. Sedaj sem že uveljavljena, tako da lahko sama odločam, kdaj bom sprejela kakšno delo ali se umaknila, kar je velik blagoslov," je pojasnila.

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Artechh
15. 10. 2026 12.49
Ko bo 70 bo mali 18 lol
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