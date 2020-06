Igralka hvaležna za ljubezen in podporo ob razkritju svoje spolne usmerjenosti

Chyler Leigh , igralka, ki jo lahko spremljamo v seriji Supergirl in ki je v seriji Talenti v belem igrala Lexie Grey, je spregovorila o svoji spolni usmerjenosti. Na spletni strani Creat Change , ki jo je ustvarila skupaj s svojim možem, je zapisala esej o tem, kako se že od nekdaj počuti in kako strah jo je bilo svetu povedati resnico.

Po napisanem eseju je prejela veliko čestitk za pogum in kar nekaj sporočil podpore. Na Instagramu se je zahvalila vsem, ki so bili do nje prijazni. "Ko se enkrat soočimo s pravim jazom, lahko bolje vidimo svet okoli sebe, in kar na enkrat vidimo, kako lahko pripomoremo k boljšemu jutri za voljo enakopravnosti in ljubezni. Hvaležna sem, da vidim jasneje, da lahko lažje diham in ponosna sem, da sem vam odprla svoje srce," je zapisala 38-letnica, ki je sicer že od leta 2002 poročena z Nathanom Westom, prav tako igralcem.