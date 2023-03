Igralka Iger lakote: Nekdo, s komer sem delala, me je spolno napadel

Jena Malone, najbolj znana po vlogi v franšizi Igre lakote, je na Instagramu objavila fotografijo, na kateri pozira na polju pšenice nekje na francoskem podeželju. Pod njo je zapisala, da je nastala po zaključku snemanja znanstvenofantastičnega filma Igre lakote: Upor, 2. del, ko je svojega voznika prosila, naj ustavi, da je lahko na polju jokala in ovekovečila trenutek hvaležnosti, ker je bila del takšne uspešnice, in bolečine – med snemanjem je namreč doživela travmatično izkušnjo.

"Čeprav je bil ta čas v Parizu zame izjemno težek – prestajala sem težki konec zveze in nekdo, s komer sem delala, me je spolno napadel –, sem čutila polno hvaležnosti do tega projekta, ljudi, s katerimi sem se povezala, in do izjemne vloge, ki sem jo igrala. Mešanica čustev, ki jih šele sedaj znam razvozlati. Želim si, da ne bi bila povezana s tako travmatičnim dogodkom zame, ampak to je očitno resnična divjost življenja," je 38-letna ameriška igralka pojasnila nastanek fotografije.