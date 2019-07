Igralka Igre prestolov še drugič pred oltar

Pevec skupine Jonas Brothers Joe Jonas in zvezdnica serije Igra prestolov Sophie Turner sta se zadnjih nekaj dni potikala po Parizu, kjer sta se zdaj poročila že kar drugič. Ker sta prvi 'usodni da' dahnila čisto spontano in javnost prijetno presenetila s fotografijo iz poroke v Las Vegasu, sta zdaj priredila še veliko tradicionalno poroko na francoskem gradu Martinay v krogu družine in prijateljev.

23-letna Sophie je tokrat nosila dolgo belo obleko znamke Louis Vuitton, ki je bila posuta z belimi cvetovi. Na glavi pa je imela pripeto belo poročno tančico, kot se za dolgo željeno tradicionalno poroko spodobi. 29-letni Joe je imel na sebi elegantno črno obleko pod katero je imel črno srajco, ostali ženinovi možje pa so imeli oblečene črne smokinge in bele srajce.