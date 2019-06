Igralka in njen soprog premagala raka, ki sta ga dobila po okužbi s HPV

57-letna igralka Marcia Cross , ki se je širši javnosti približala z vlogo Bree Van De Kamp v televizijski seriji Razočarane gospodinje, je pred časom zbudila skrb pri svojih oboževalcih, ko je priznala, da trpi za rakom danke. Kmalu zatem je objavila fotografijo, na kateri je pokazala, da je morala zaradi bolezni pobriti svoje prepoznavne, dolge, bakrene lase. Konec preteklega leta je obelodanila prijetno vest, da je premagala bolezen, za katero se je skrival virus HPV – podobno kot v primeru njenega soproga Toma Mohoneyja , kateremu so zdravniki leta 2009 diagnosticirali rak grla.

Različni obliki raka pri obeh zakoncih sta nastali iz enakega razloga – ta pa naj bi bil relativno neznan virus HPV. Gre za humani papiloma virus, ki je najbolj pogosta in obenem najmanj znana spolno prenosljiva bolezen, pri ženskah pa predstavlja tudi velik dejavnik tveganja za raka materničnega vratu. Ljudje, okuženi s HPV v večini primerov sploh ne vedo za lastno okužbo. HPV najdemo tako v koži kot sluznicah, običajno pa ne povzroča težav in pri skoraj 90 odstotkih žensk spontano mine, medtem, ko se pri preostalih 10 odstotkih razvije v hujše, trajne okužbe s HPV. V takšnih primerih je tudi tveganje za razvoj hujših predrakavih sprememb in raka materničnega vratu znatno večje. Zdravila zoper HPV ni, lahko pa se zdravijo bolezni, ki nastanejo kot posledica okužbe z virusom, kot zaščita pred okužbo pa se svetuje cepljenje.