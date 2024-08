Igralka in pevka Liza Minnelli napisala knjigo spominov

Liza Minnelli je sprva menila, da bi knjiga o njenem življenju morala iziti šele po njeni smrti, zdaj pa si je, kot je zapisala, premislila. Kot razloge za to med drugim navaja film in mini serijo, ki nista prikazala resničnosti takšne, kot je, ter njen nastop na podelitvi oskarjev leta 2022, ko so jo na oder pripeljali v invalidskem vozičku.

Vse to jo je zelo razjezilo, zato je želela sama povedati "svojo prekleto zgodbo". Po vzponih in padcih je srečna ženska, ki ima še vedno nekaj v sebi in ljubi življenje. Med pisanjem ji je stal ob strani njen dolgoletni tesni prijatelj, pianist in pevec Michael Feinstein, piše nemška tiskovna agencija.

Vsestransko nadarjena zvezdnica se uvršča v skupino dobitnikov nagrad EGOT – vseh štirih najpomembnejših nagrad v zabavni industriji: emmyja, grammyja, oskarja in tonyja. Filmska priredba muzikala Kabaret, v katerem je igrala pevko v nočnem klubu v Berlinu, ji je prinesla svetovni uspeh in oskarja za najboljšo igralko v glavni vlogi. V zasebnem življenju je tudi prestala nekaj preizkušenj; štirikrat se je ločila in imela težave z odvisnostjo.