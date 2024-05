Igralka Isla Fisher prekinila molk po objavi ločitve od Sache Barona

Isla Fisher je izrazila, kako hvaležna je za vso ljubezen, ki jo je prejela od prijateljev in oboževalcev po objavi njene ločitve od Sache Barona Cohena . "Hvala za vso prijaznost in podporo," je 48-letna igralka zapisala v objavi na Instagramu, skupaj s fotografijo, na kateri nasmejana sedi zunaj s kozarcem vina. Igralca sta namreč aprila razkrila, da sta se po 14 letih zakona, leta 2023 ločila.

"Po dolgem teniškem dvoboju, ki je trajal več kot dvajset let, končno odlagava najina loparja," je takrat zapisala v izjavi na družbenem omrežju skupaj s sliko nje in nekdanjega moža v teniški obleki. Nadaljevala je: "Leta 2023 sva skupaj vložila zahtevo za razvezo zakona. Vedno sva dajala prednost svoji zasebnosti in sva tiho delala na tej spremembi." Igralka iz filma Lovci na družice je dejala, da si bosta z 52-letnim Cohenom vedno delila svojo predanost in ljubezen do svojih dveh hčera in enega sina. "Iskreno ceniva, da spoštujete željo naše družine po zasebnosti," je dodala takrat.