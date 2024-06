Igralka iz filma Beležnica, Gena Rowlands ima Alzheimerjevo bolezen

Slavna igralka in prejemnica častnega oskarja Gena Rowlands boleha za Alzheimerjevo boleznijo, je razkril njen sin, filmski ustvarjalec Nick Cassavetes. Nick je v intervjuju za Entertainment Weekly, objavljenem v torek, dejal, da ima njegova mama Alzheimerjevo bolezen že pet let. V filmu Beležnica iz leta 2004 je režiral svojo mamo, ki je igrala starejšo različico lika, igralke Rachel McAdams, in sicer starejšo žensko z demenco. "Veliko časa smo se pogovarjali o Alzheimerjevi bolezni in želeli biti pristni z njo, in zdaj, zadnjih pet let, ima Alzheimerjevo bolezen," je dejal Nick in dodal: "Ima popolno demenco. In to je tako noro – živeli smo to, ona je to odigrala in zdaj smo tukaj."