Igralka iz filma o Harryju Potterju se je razveselila tretjega otroka

33-letna Jessie Cave je sporočila podrobnosti o rojstvu svojega sina Abrahama Benjamina , nosečnost in porod je sicer označila za precej težko izkušnjo. "To je bila zelo drugačna izkušnja kot pri rojstvu prvih dveh otrok. Veliko bolj ponižujoča, grozljiva, kjer sem bila popolnoma brez nadzora."

Novico je sporočila na Instagramu, kjer je delila fotografijo iz porodnišnice, v zapisu pa je nadaljevala: "Trenutno smo še na oddelku za neonatologijo, a je močan fant in to je zanj trenutno najbolj varno okolje. Babici (Magda in Daisy) ter zdravniki in medicinske sestre so neverjetni. Hvala za vse želje."Na oddelku zaneonatologijo sicer izvajajo intenzivno diagnostično obravnavo in zdravljenje bolnih novorojenčkov, a zvezdnica podrobnosti ni sporočila.