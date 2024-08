Igralka iz Harryja Potterja zaradi težav s hrbtenico ne more več hoditi

Miriam Margolyes zaradi težav s hrbtenico ne more več hoditi, zato je registrirana kot invalidna oseba, je povedala v nedavnem intervjuju. Igralka, ki je zaigrala v franšizi Harry Potter, se bori s spinalno stenozo in je dodala, da si mora pri hoji pomagati z raznimi pripomočki, kot so palice in voziček, ob tem pa ohranja optimizem in pravi, da je odtlej še posebej zabavno nakupovanje, saj ima njen voziček košarico.