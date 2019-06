Igralka iz Igre prestolov prispela v Pariz: se obeta druga poroka?

23-letna Sophie Turner je kljub svoji mladosti do sedaj nastopila v številnih filmskih in serijskih vlogah. Javnosti se je še najbolj približala z vlogo v serijiIgra prestolov, ki se je umestila na seznam serij z največjim številom ogledov v zgodovini. Zvezdnica je svoj 'prestol na Severu' zamenjala za francosko prestolnico: s šest let starejšim soprogom, glasbenikom Joem Jonasom, je namreč pripotovala v Pariz, kjer se bosta po govoricah sodeč drugič poročila.