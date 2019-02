Igralka iz Obalne straže je danes videti drugače

Nicole Eggert je leta 1992 pri 19 letih sprejela vlogo v priljubljeni Obalni straži. Njeno življenje je po koncu serije ubralo popolnoma drugo smer, nekdanja igralka pa se je tudi sama precej spremenila.

Več kot 20 let je minilo od priljubljene serije Obalna straža, ki je bila poleg pestrega in zanimivega dogajanja znana tudi po postavnih in lepih igralcih. Slednji so bili večino časa oblečeni v kopalke rdeče barve, v katerih so pokazali svoja lepo oblikovana telesa. Čeprav je zaradi svojih oblin izmed vseh igralk največ pozornosti pritegnila danes 51-letna Pamela Anderson, pa je bilo veliko oči uperjenih tudi v njeno, štiri leta mlajšo soigralko, Nicole Eggert.

Nicole Eggert v seriji Obalna straža FOTO: Profimedia

Nicole je bila stara 19 let, ko je leta 1992 zaigrala Roberto Summer Quin. V Obalni straži je igrala nepolni dve leti, nato pa je zapustila igralsko zasedbo, saj je dejala, da ji njena vloga škoduje na zasebnem področju in o njej ustvarja napačen vtis. Danes 47-letna Nicole po odhodu iz serije ni zaigrala v nobeni odmevnejši seriji ali filmu, zato pa je nastopila v številnih pogovornih oddajah, v katerih je bila osrednja tema izguba odvečnih kilogramov. S tovrstno težavo se Eggertova že nekaj let sooča tudi sama – nedavno je v enem izmed intervjujev povedala, da se po rojstvu dveh otrok nikakor ni uspela znebiti poporodne teže.

Eggertova že nekaj let bije bitko z odvečnimi kilogrami FOTO: Profimedia