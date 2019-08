Igralka podprla hongkonško policijo, kritiki pozivajo k bojkotu filma Mulan

Na ulicah Hong Konga že nekaj časa potekajo protivladni protesti, ki so bili sprva sicer mirni, kasneje pa so postali obsežnejši in prerasli tudi v proteste proti policijskemu nasilju. O tem je spregovorila tudi Liu Yifei, igralka kitajskih korenin, s tem pa sprožila val kritik.

Liu Yifei, igralka kitajskih korenin, ki jo bomo lahko videli v prihajajoči Disneyjevi igrani adaptaciji animirane uspešnice Mulan, se je zapletla v polemiko protestov, ki se dogajajo v Hong Kongu. Izrazila je namreč svojo podporo mestni policiji, ki jo protivladni demonstratorji obtožujejo uporabe prekomernega nasilja za zatiranje nemirov. "Podpiram policijo Hong Konga. Zdaj me lahko vsi napadete. Kakšna sramota za Hong Kong," je zapisala na spletni platformi Weibo, ki je podobna družbenemu obrežju Twitter. Na družbenih omrežjih je sprožila val nestrinjanj. FOTO: Profimedia Kar nekaj uporabnikov Twitterja je takoj začelo objavljati ključnik oziroma hashtag #BoycottMulan (bojkotiranje Mulana op. p.), hkrati pa so igralko obtožili, da podpira brutalnost policije in izpostavili tudi dejstvo, da je ameriška državljanka. "Liu je ameriška državljanka. To mora biti lepo. Medtem pa pljuva po ljudeh, ki se borijo za demokracijo," je zapisal ened od uporabnikov Twitterja. Sicer pa je bila deležna tudi kar nekaj podpore – nekdo je pod njeno objavo zapisal, naj ljudje verjamejo v vlado in v državo. Liu pa ni edina kitajska zvezdnica, ki je javno spregovorila o protestih – to je storil tudi slavni igralec Jackie Chan, ki je v intervjuju z enim od kitajskih medijev pozval k miru. Tudi Jackie Chan je spregovoril o polemiki protestov. FOTO: Profimedia