Igralka iz serije Beverly Hills 90210 povedala, kako je rešila zakon

Danes 47-letna Jennie Garth je v igralskem svetu pustila pečat s sodelovanjem v seriji Beverly Hills 90210, kjer je stopila v čevlje Kelly Taylor. Igralka, ki je bila v preteklosti dvakrat poročena, tretjič pa se je do oltarja sprehodila leta 2015 z 38-letnim igralcem Davom Abramsom, je pred kratkim spregovorila o času, ko je njen tretji zakon visel na nitki in razkrila, kako sta s soprogom uspela premostiti vse ovire in se ogniti ločitvi.