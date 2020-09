Igralka iz serije Opravljivka pričakuje prvega otroka

"Polni veselja," je pod objavo zapisala 35-letna Jessica Szohr , ki je v najstniški seriji Opravljivka (Gossip Girl) igrala Vanesso Abrams. Pod prisrčno črno-belo fotografijo so se zvrstile čestitke, med drugim sta zaljubljencema čestitali Zoey Deutch in Erin Foster . Slednja je zapisala: "Čestitamo! Najbolj neverjetna mama boš!"

Jessica in Brad Richardson sta se v javnosti kot par prvič pojavila marca 2019. Po poročanju US Weekly sta se spoznala preko skupnih prijateljev, od takrat pa sta skupne trenutke večkrat delila na družbenih omrežjih.

Na začetku letošnjega leta je 35-letnica kot poklon svojemu soprogu ob skupni fotografiji na Instagramu zapisala: "Hvaležna sem ti za vsak skupen dan! Vem, da ti to večkrat povem, zato ni nujno, da to objavim in delim z drugimi. Danes pa sem želela, da vsi, ki mi sledijo, ali pa jih zanima moje življenje, vedo, da je ta človek zelo poseben in ima ogromno srce. Imam srečo, da sta se najini poti prekrižali."