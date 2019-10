Igralka iz serije Princ z Bel-Aira rodila drugega otroka

Na Instagramu je ob tem zapisala: "Najin deček je prispel! Vsi smo zaljubljeni ... in utrujeni! (smeh)"

Aprila je Tatyana nosečnost naznanila s fotografijo trebuščka na Instagramu ter pod njo napisala: "Bila sem na službeni poti in bil je že čas, da fotografiram svoj trebušček. Zelo smo navdušeni. Pravijo, da je vsaka nosečnost drugačna in povem vam, ne lažejo. Tokrat sem nenehno utrujena, da ne govorim o paleti čustev, ki jih doživljam vsak dan in nenehno sem sestradana! Počutim se zelo blagoslovljeno."