Igralka Jaime King po nekaj mesecih znova samska

Jaime King , znana po svojih televizijskih in filmskih vlogah, se je razšla z devet let mlajšim izbrancem. Zvezdnica serije Heart of Dixie , ki je zvezo z aktivistom Sennettom Devermontom avgusta obelodanila na družbenem omrežju Instagram, je tako znova samska.

Par naj bi se razšel v začetku jeseni, razmerje pa naj bi se enostavno izpelo. Skupni prijatelji so za ameriške medije pojasnili, da se je njuna zveza pričela med pandemijo, zato sta skupaj preživela veliko časa, po koncu izolacije pa se je morala Kingova odpraviti na delo. ''Snemala je film, stal ji je ob strani, nato pa je dobila ponudbo še za dva filmska projekta, na katerih se ji izbranec ni več pridružil,'' so pojasnili. Igralka je bila tako odsotna tri mesece, ljubezen pa je v tem času enostavno izpuhtela.

Devermont, aktivist in poslovnež, ki stoji tudi za spletno aplikacijo, ki uporabnike spodbuja, da sproti obveščajo glede nadzornih točk v prometu, je bil z zvezdnico prvič opažen decembra lani. Kingova je v lanskem letu zaključila 13-letni zakon s filmskim ustvarjalcem Kylom Newmanom. Z novim izbrancem so jo zadnjič opazili 3. oktobra na rdeči preprogi nekega dogodka.

Na svojih družbenih omrežjih je izbrisala njegove fotografije, na dogodku v New Yorku pa so jo pred kratkim povprašali o statusu, potrdila je, da ni več v razmerju. Devermont njune zveze ni komentiral, dejal je le: ''Sem neverjetno osredotočen in strasten do dela, ki ga opravljam ... To je moj fokus. Poročen sem z ljudmi.''