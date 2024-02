Igralka Jamie Lee Curtis s ponosom zaznamovala 25 let treznosti

OGLAS

Mnogi zvezdniki se v času svojega življenja spoprimejo s težavami z raznimi odvisnostmi, med njimi pa je tudi igralka Jamie Lee Curtis, ki je zaigrala tudi v komediji Odštekani petek. 65-letnica, ki je prejela tudi oskarja, je na družbenem omrežju sporočila, da je minilo 25 let, odkar se je znebila odvisnosti od opiatov, ob tem pa pokazala prstan, ki ima vgravirane njene začetnice in z besedami izpisana leta.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

"Dan za dnem. Že 9125 dni," je zapisala ob fotografiji in dodala: "Kar je znotraj, kot je pel moj stari prijatelj Adam, je občutek miru, spokojnosti, namena in največjega občutka, da nisem sama. Z mnogimi drugimi delimo isto bolezen in rešitev." Zvezdnica je vsem, ki se borijo z odvisnostmi in sramom, ki ga čutijo ob tem, sporočila, da je veliko takih, ki jim je mar, omenila pa je tudi svojo dobrodelno organizacijo, ki zbira sredstva za otroke v losangeleški bolnišnici. Med komentarji so njen življenjski dosežek mnogi pohvalili, med njimi novinarka in nekdanja žena Arnolda Schwarzeneggerja, Maria Shiver, ki je zapisala: "Bravo." Oglasila se je tudi igralka Mary Steenburgen: "Na toliko načinov navdihuješ, Jamie. Hvala, da si z nami delila svoj dar ob 25. obletnici treznosti."

Curtisova je v preteklosti odkrito govorila o svoji odvisnosti z opiati, leta 2019 pa je za Variety dejala, da se je vse skupaj začelo po rutinskem lepotnem posegu, pri katerem so odpravljali zabuhlost pod očmi. Takrat so ji predpisali protibolečinske tablete, kot je dejala, pa to sploh ne bi bilo potrebno. Kot je odkrito priznala, je svojo odvisnost od tablet kar nekaj časa uspešno skrivala, ob tem pa ves čas tudi delala. Po tem, ko je prebrala članek o odvisnosti pisatelja Toma Chiarelle, ki je podlegel istim tabletam, se je odločila, da poišče pomoč. "Strah me je bilo, da bi kdo v rehabilitacijskem centru izdal moje zaupanje. Toda moja izkušnja je, da se to v resnici ne zgodi in da je bil moj strah neutemeljen," je povedala.