Igralka Jamie Lee Curtis se je drogirala s svojim očetom

Ameriška igralka Jamie Lee Curtis , ki se je v svoji dolgoletni karieri proslavila z vlogami v filmih, kot so Noč čarovnic, Odštekani petek, Resnične laži, Kolo sreče, Popolna telesain mnogi drugi, je v nedavnem intervjuju, objavljenem v reviji Variety, spregovorila o svoji dolgoletni borbi z odvisnostjo od drog in drugih opiatov. Svojo bitko je bojevala stran od oči javnosti, zato je še toliko bolj presenetila s priznanjem, da nase gleda kot na žensko, ki je bila odvisna dobrih 20 let.

60-letnica je med drugim pojasnila, kako se je začelo, da je skupaj z očetom jemala kokain in ostale substance: ''Vedela sem, da ima oče težave ... imela sem jih tudi jaz, zato sva se drogirala skupaj. To je bilo obdobje, ko sem bila edina izmed vseh njegovih otrok, ki je govorila z njim. Imela sem še šest bratov, danes jih imam le še pet. Moj brat Nicholas je zaradi predoziranosti s heroinom umrl pri starosti 21 let. Takrat sem prvič zaužila kokain, in to sem storila z očetom. Sledilo je kratkotrajno obdobje, v katerem je bil oče 'čist', in takrat si je močno prizadeval, da tako tudi ostane. Pa ni, po treh letih se je namreč vrnil na stara pota.'' Igralkin oče Tony Curtis je bil, tako kot ona, filmski igralec, med drugim pa je nastopil v filmu Nekateri so za vroče, v katerem je zaigral ob boku Marilyn Monroe . Umrl je zaradi srčnega zastoja leta 2010 v starosti 85 let.

Curtisova je nadaljevala s pojasnilom, zakaj danes brez zadržkov in sramu o sebi govori kot o nekdanji odvisnici: ''Samo sebe sem označila za odvisnico. To sem storila zato, da sem to lahko razumela, pojasnila in odpravila.'' Kot je namreč dejala, je na vrhuncu svoje kariere in dobrega, stabilnega zakona zaradi lastne odvisnosti tonila vedno globlje: ''Bila sem v dobrem, stabilnem zakonu, pisala sem otroške knjige, ki so postale prodajne uspešnice ... Imela sem vedno več dela in postajala sem čedalje bolj slavna. Deležna sem bila velike pozornosti. Medtem ko sem prejemala vedno več vsega, sem postajala tudi bolj odvisna. Pristala sem na samem dnu, ker sem si pred lastno odvisnostjo dolgo zatiskala oči.''

Potem ko se je nekega večera zalotila s polno pestjo Vicodina, ki ga je želela zaužiti, kot bi bili to le navadni vitamini ali druga prehranska dopolnila, jo je spreletelo spoznanje, da mora ukrepati. ''Poklicala sem prijateljico, ki je bila takrat na odvajanju ... šlo je za kolegico iz preteklosti. Skrbelo me je, kaj si bodo mislili ljudje, ko bodo izvedeli, da sem odvisnica. Prijateljico sem vprašala, ali pozna koga, ki bi me lahko pospremil do klinike in mi pomagal pri procesu odvajanja. Kmalu me je kontaktirala ženska, ki je do tedaj nisem poznala in s katero sem se podala na rehabilitacijo. Od tistega dne sem 'čista','' je svojo izkušnjo opisala Jamie.