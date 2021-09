Igralka Jane Birkin okreva po blažji kapi

V Londonu rojena igralka in pevka Jane Birkin , ki je večino življenja preživela v Parizu, je pred dnevi utrpela blažjo kap. Novico je potrdila njena družina, pevka in igralka pa je morala zaradi zdravstvenih težav odpovedati udeležbo na Ameriškem filmskem festivalu, ki ga pripravljajo v francoskem mestu Deauville.

Birkinova naj bi na festivalu predstavila dokumentarni film o svojem življenju v režiji hčere Charlotte Gainsbourg, katere oče je igralkin nekdanji partner Serge Gainsbourg.

Družina 74-letnice je za francosko tiskovno agencijo potrdila, da se Birkinova počuti dobro, novica pa je njene oboževalce presenetila še toliko bolj, ker se je igralka julija udeležila filmskega festivala v Cannesu in glasbenega festivala Francofolies de La Rochelle, na katerih je bila videti čila in zdrava.

Dokumentarni film z naslovom Jane by Charlotte je režiserski prvenec Charlotte Gainsbourg, ki raziskuje zvezdničino življenje in njeno krmarjenje med vlogo matere in igralke, osredotoča pa se na odnose med materjo in hčerjo. Film je bil premierno prikazan na festivalu v Cannesu.

Jane Birkin je znana tudi po tem, da je po njej poimenovana najdražja torbica na svetu. Cena Hermesove ročno narejenih torbic se giblje med 33.000 in 423.000 evri, navdih zanje pa je bila prav igralka, ki je modnemu oblikovalcu hiše predstavila svoj problem, in sicer da ne najde primerne torbice zase.