Igralka Jennifer Lawrence se je razveselila drugega otroka

New York, 01. 04. 2025

Igralka Jennifer Lawrence je znova postala mamica. Zvezdnica franšize Igre lakote in filmov Za dežjem posije sonce in Potniki se je z možem Cookom Maroneyjem razveselila še drugega otroka. Novico je potrdil vir blizu zakoncev, spol, datum rojstva in ime pa javnosti za zdaj še nista znana.