Igralka Jenny Slate se je poročila kar v domači dnevni sobi

Igralka Jenny Slate in pisatelj Ben Shattuck sta poročena. Zvezdnica je veselo novico delila v intervjuju za revijo Marie Claire , kjer je razkrila še, da je poroka potekala kar v njunem domovanju v Massachusettsu, usodni 'da' pa sta izrekla v dnevni sobi pred najožjimi člani njune družine in nekaj prijatelji. Poroko sta zaradi zdravstvenih razmer že trikrat preložila, sedaj pa nista več želela čakati.

"Načrtovala sva poroko, na kateri bi se zbralo skoraj 200 ljudi, na koncu pa sva se poročila pred najinimi straši in sorojenci. Vsak od naju je povabil še po šest prijateljev. In bilo mi je všeč. Zelo mi je bilo všeč, saj se niti nisem zavedala, da sem se ob misli na veliko poroko počutila nekoliko nelagodno, a le nekoliko," je dejala.

39-letna igralka in 28-letni avtor in pisatelj sta par od leta 2019, skupaj pa imata enoletno hčer Ido Lupine. Zvezdnica je ob tej priložnosti spregovorila tudi o izkušnji materinstva, ki je presegla njena pričakovanja: "Včasih sem mislila, da bo tudi moja izkušnja materinstva takšna, kot je bila materina, a sem šele, ko sem sama postala mati, videla, da temu ni tako. Naša mati nas je zmeraj imela zelo rada, a je bila pogosto zelo pod stresom in na koncu z živci. Bila je izčrpana. Moja izkušnja je drugačna, s tem ne mislim, da ni naporno ali brez izzivov. Veliko je stvari, s katerimi se soočam prvič, a še nikoli v življenju nisem bila tako srečna. Občutek imam, da sem končno lahko tisto, kar želim biti."