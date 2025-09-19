Igralka Jessica Chastain študira na Harvardu

Jessica Chastain se je pred abrahamom odločila, da se vrne na fakulteto. Igralka, ki je letos dopolnila 48 let, je nedavno razkrila, da se je vpisala na magistrski študij na Harvardu, izbrala pa je smer javna uprava. Kot je povedala voditelju oddaje Late Night With Seth Meyers, z njo študira veliko tujih študentov, ki bodo nekoč postali politiki.
"V tem programu so ljudje z vsega sveta. In veste, veliko je bodočih politikov," je povedala zvezdnica. "Trenutno tam študira veliko politikov iz drugih držav. Nisem tam, da bi bila političarka. Tam sem, da se borim proti politikom," je pojasnila svoj motiv. Meyers jo je vprašal, ali jo sošolci s fakultete prepoznajo, na kar je igralka odgovorila, da je bilo sicer prvi dan nekaj selfijev in podobno, vendar nihče zaradi njene prisotnosti ni delal velike drame.
Kot je še razkrila igralka, je imela za vrnitev na fakulteto tudi bolj osebne razloge. "Sem prva oseba v naši družini, ki je šla študirat. Dolgo časa v življenju sem mislila, da gre zgolj za družinski krog. Mislila sem, da nisem zelo pametna in da šola ni zame. In zdaj jo preprosto obožujem," je dodala.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.