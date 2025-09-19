Svetli način
Tuja scena

Igralka Jessica Chastain študira na Harvardu

Los Angeles, 19. 09. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

K.Z.
Igralka Jessica Chastain se je odločila, da se vrne v šolo. 48-letna zvezdnica filmov Služkinje, Medzvezdje in Velika igra je med gostovanjem v oddaji Late Night With Seth Meyers spregovorila o svoji izkušnji vrnitve na fakulteto in razkrila, da je študentka na prestižnem Harvardu.

Jessica Chastain se je pred abrahamom odločila, da se vrne na fakulteto. Igralka, ki je letos dopolnila 48 let, je nedavno razkrila, da se je vpisala na magistrski študij na Harvardu, izbrala pa je smer javna uprava. Kot je povedala voditelju oddaje Late Night With Seth Meyers, z njo študira veliko tujih študentov, ki bodo nekoč postali politiki.

Jessica Chastain se je vrnila na fakulteto.
Jessica Chastain se je vrnila na fakulteto. FOTO: Profimedia

"V tem programu so ljudje z vsega sveta. In veste, veliko je bodočih politikov," je povedala zvezdnica. "Trenutno tam študira veliko politikov iz drugih držav. Nisem tam, da bi bila političarka. Tam sem, da se borim proti politikom," je pojasnila svoj motiv. Meyers jo je vprašal, ali jo sošolci s fakultete prepoznajo, na kar je igralka odgovorila, da je bilo sicer prvi dan nekaj selfijev in podobno, vendar nihče zaradi njene prisotnosti ni delal velike drame.

Kot je še razkrila igralka, je imela za vrnitev na fakulteto tudi bolj osebne razloge. "Sem prva oseba v naši družini, ki je šla študirat. Dolgo časa v življenju sem mislila, da gre zgolj za družinski krog. Mislila sem, da nisem zelo pametna in da šola ni zame. In zdaj jo preprosto obožujem," je dodala.

