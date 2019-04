Igralka Jessica Lange praznuje 70 let

Jessica Lange je leta 1974 pritegnila pozornost modnega ustvarjalca Antonia Lopeza, ki ji je odprl pot v svet manekenstva. A kmalu jo je začel mikati film in tako se je dve leti kasneje prijavila na avdicijo za priredbo slovite filmske klasike King Kong, ki jo je režiral Dino De Laurentiis. Prav za to vlogo je prejela prvi globus za igralsko novinko leta.

Že leta 1983 je za stransko vlogo zvezdnice v nanizanki v filmu Tootsieprejela drugi zlati globus, pa tudi oskarja za stransko vlogo, veliko pozornosti strokovne javnosti ter nominacijo za oskarja je požela tudi za vlogo težavne igralke Frances Farmer v filmu Francesiz leta 1982.

Za oskarja je bila nominirana še trikrat, in sicer za vloge v filmih Country (1984) v režiji Richarda Pearcea, Sweet Dreams (1985) v režiji Karla Reisza in Music Box (1989) v režiji Coste-Gavrasa. Nato je za odmevno glavno vlogo manično depresivne gospodinje v filmu Modro nebo prejela tretji zlati globus ter oskarja za najboljšo igralko. Kasneje je prejela še številne druge pomembne filmske nagrade. Igralko smo lahko videli tudi v filmih, kot so Tootsie, Poštar vedno zvoni dvakrat, Strti cvetovi, Velika riba, Zaobljuba ljubezni, Rob Roy ...