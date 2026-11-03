Jessica Lange po desetletjih uspešne kariere razmišlja o upokojitvi

O svojem zadnjem filmu, novi priredbi drame Eugenea O'Neilla Dolgega dne potovanje v noč , je 77-letna Jessica Lange še menila, da ni slab način, s katerim bi lahko končala svojo igralsko kariero, za katero je sama zelo hvaležna.

Zvezdnica televizijske serije Ameriška grozljivka je še razkrila, da "obstaja nekaj projektov, ki nastajajo že celo večnost, ki morda bodo ugledali luč sveta ali tudi ne". "Ne vem. Zdi se, da danes ni več lahko uresničiti projektov. Vsaj ne takšnih filmov, ki bi me zanimali," je pristavila.

Lange, ki je bila med drugim nagrajena dvakrat z oskarjem, trikrat z emmyjem in nagrado tony, se je tudi ozrla na svoja desetletja dela na odrskih deskah in filmskem platnu, vse od igralskega debuta v filmu King Kong iz leta 1976, za katerega je prejela zlati globus. V povezavi s številnimi režiserji in igralci, s katerimi je sodelovala, je povedala, da je imela izjemne priložnosti za delo z velikimi umetniki.

Spregovorila je tudi o spremembah v filmski industriji v času svoje kariere in menila, da te niso vedno šle v pozitivno smer. "Predvidevala sem, da bo vedno tako vznemirljivo in napeto ter da bo delo vedno na tako visoki ravni," je dejala in dodala, "da se posel pač spreminja".

Nekoč so režiserji delali "tik ob kameri, kar je ustvarjalo čudovito izmenjavo energije, medsebojno zaupanje in željo, da bi bili še boljši", je pojasnila in dodala, da so se nato pojavile možnosti takojšnjega predvajanja posnetega materiala, zaradi česar je zdaj vse skupaj postalo tako zelo oddaljeno. "Pogosto na snemalnem prizorišču režiserja sploh ne vidiš, kar se mi zdi zelo škodljivo," je še menila.

Na vprašanje, kako bi si želela, da bi ljudje gledali na njeno zapuščino v Hollywoodu, je mati treh otrok odgovorila, da si želi, da bi se je spominjali kot "iskrene igralke".