Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tuja scena

Igralka Joan Collins pozirala v belih kopalkah: 'Brezčasna lepota'

Francija, 20. 08. 2025 08.14 | Posodobljeno pred 49 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
2

Igralka Joan Collins, ki je znana po seriji Dinastija in filmih Mrha, Nasprotni spol ter Dežela faraonov, je na družbenem omrežju delila fotografijo s počitnic na jugu Francije, na njej pa pozira v belih kopalkah. 92-letnica je sledilce navdušila s svojim mladostnim videzom, mnogi pa so tako prepričani, da so leta res samo številka.

Oboževalci Joan Collins so očarani nad igralkino brezčasno lepoto. Zvezdnica, ki je maja dopolnila 92 let, je na družbenem omrežju delila fotografijo, na kateri sedi na ležalniku in pozira v belih kopalkah, videz pa je dopolnila z ogromnim rdečim klobukom in nakitom turkizne barve.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav je na počitnicah, pa je igralka v pripisu ob fotografijah namignila, da ne počiva, temveč že razmišlja o naslednji vlogi oziroma koraku, ki ga bo naredila v karieri. Nad njo in njeno podobo pa so bili navdušeni tudi oboževalci, ki so se oglasili med komentarji. "Prekrasna! Mi, navadni smrtniki, ne moremo tekmovati s teboj," je zapisala ena od sledilk, spet nekdo drug pa je dodal: "Prava ikona! Tako glamurozna in šik!" Tretji je na kratko pripisal: "Brezčasna lepota!"

Preberi še 91-letna Joan Collins pozirala z 32 let mlajšim možem

Collins je v minulih letih večkrat javno spregovorila o staranju in lepoti, vedno pa je vztrajala, da ni nikoli šla pod nož. "Ničesar nisem spremenila," je dejala leta 2023 za The Guardian. "Ne bi mogla popraviti vsega tega. Kot prvo se bojim igel. Že mati mi je govorila, naj se negujem in uporabljam nočno kremo," je takrat še dejala, a leta 2012 že priznala, da je enkrat preizkusila botoks, s katerim je želela zgladiti gube na čelu. "Bolelo je kot hudič," je opisala, zato se postopka ni več posluževala.

POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
joan collins igralka kopalke fotografija
Naslednji članek

50-letna zvezdnica Razočaranih gospodinj navdušila v kopalkah

SORODNI ČLANKI

Joan Collins bo zaigrala v vlogi Wallis Simpson

Joan Collins z 32 let mlajšim možem uživala na plaži

Joan Collins navdušena, da se je lahko cepila proti covidu-19

Požar pri zvezdnici: Kaj če bi spala in ne bi slišala alarma?

S petim možem končno našla ključ do večne sreče?

Takšna bi bila, če bi živela drugačno življenje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rock8
20. 08. 2025 09.03
No,ni se neki pregarala v življenju,če bi se ,bi mal drgač zgledala...
ODGOVORI
0 0
MartaLu
20. 08. 2025 08.59
Omg....ma stara je že tudi, če je oblika ni to to. Je pa pohvalno, da se vedno lepo obleče in skrbi zase.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1096