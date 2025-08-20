Igralka Joan Collins pozirala v belih kopalkah: 'Brezčasna lepota'

Igralka Joan Collins, ki je znana po seriji Dinastija in filmih Mrha, Nasprotni spol ter Dežela faraonov, je na družbenem omrežju delila fotografijo s počitnic na jugu Francije, na njej pa pozira v belih kopalkah. 92-letnica je sledilce navdušila s svojim mladostnim videzom, mnogi pa so tako prepričani, da so leta res samo številka.

Oboževalci Joan Collins so očarani nad igralkino brezčasno lepoto. Zvezdnica, ki je maja dopolnila 92 let, je na družbenem omrežju delila fotografijo, na kateri sedi na ležalniku in pozira v belih kopalkah, videz pa je dopolnila z ogromnim rdečim klobukom in nakitom turkizne barve.

Čeprav je na počitnicah, pa je igralka v pripisu ob fotografijah namignila, da ne počiva, temveč že razmišlja o naslednji vlogi oziroma koraku, ki ga bo naredila v karieri. Nad njo in njeno podobo pa so bili navdušeni tudi oboževalci, ki so se oglasili med komentarji. "Prekrasna! Mi, navadni smrtniki, ne moremo tekmovati s teboj," je zapisala ena od sledilk, spet nekdo drug pa je dodal: "Prava ikona! Tako glamurozna in šik!" Tretji je na kratko pripisal: "Brezčasna lepota!"

Collins je v minulih letih večkrat javno spregovorila o staranju in lepoti, vedno pa je vztrajala, da ni nikoli šla pod nož. "Ničesar nisem spremenila," je dejala leta 2023 za The Guardian. "Ne bi mogla popraviti vsega tega. Kot prvo se bojim igel. Že mati mi je govorila, naj se negujem in uporabljam nočno kremo," je takrat še dejala, a leta 2012 že priznala, da je enkrat preizkusila botoks, s katerim je želela zgladiti gube na čelu. "Bolelo je kot hudič," je opisala, zato se postopka ni več posluževala.