Igralka jokala, ker se nihče ni udeležil njene dekliščine

Igralka Jennifer Lawrence , ki se bo kmalu poročila z izbrancem Cookom Maroneyjem , je pred kratkim organizirala zabavo za svojo dekliščino, na katero pa ni prišla nobena izmed njenih prijateljic – dogodek je bil namreč oznanjen 'v zadnjem hipu'. Posledično nobena od povabljenk ni uspela pravočasno odpovedati oziroma prestaviti svojih službenih in zasebnih dolžnosti, Jennifer pa je doživela pravi 'bridezilla' trenutek in ob spoznanju, da nikogar ne bo, bruhnila v jok.

Igralka, ki sicer velja za precej spontano, je razkrila, da je že izbrala tako poročno lokacijo kot obleko in da je bil njen pristop k dosedanji organizaciji zelo miren in nikakor nevrotičen:''Nisem bila nevrotična ... Preveč sem lena, da bi bila nevrotična. Ko sem zagledala poročno obleko, sem si rekla: To je 'ta' obleka. Ko me je pritegnila lokacija, sem dejala: Super, lokacijo že imava.''

Jennifer je svojega zaročenca spoznala maja lani, predstavila pa ji ga je dobra prijateljica Laura Simpson. Za oba bo to prvi sprehod do oltarja.