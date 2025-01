Igralka Judi Dench zaradi slabšanja vida ne more več sama iz hiše

"Nekdo je vedno z mano. Mora biti, saj ne vidim in se lahko kam zaletim ali se spotaknem in padem," je dejala in priznala: "Vedno sem nervozna, preden kam grem. Ne vem, zakaj. Nikoli nisem bila samostojna in tudi sedaj nisem. Na srečo mi ni treba, saj se pretvarjam, da ne vidim."

Spregovorila je tudi o težavah, ki ji jih je izguba vida povzročila v karieri."Najdeš način, da zaobideš stvari ali preživiš nekaj, kar se ti zdi zelo težko. Poiskati sem morala drug način učenja besedil in nekaterih drugih stvari. Pomagajo mi moji dobri prijatelji, ki mi berejo scenarije znova in znova in znova."