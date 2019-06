Igralka Judy Garland umrla zaradi nenamerne predoziranosti z uspavali

Igralka Judy Garland je po zadnjih informacijah iz Londona umrla zaradi predoziranosti z uspavalnimi tableti. Novico je potrdil sodni izvedenec, ki je preiskoval pravi razlog njene smrti. Ta je bil od leta 1969 (ko so jo našli mrtvo v domači kopalni kadi) pa vse do danes nepojasnjen. Judy je umrla pri starosti 47 let, pred tem pa ni kazala nikakršnih bolezenskih znakov.