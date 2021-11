Igralka Julia Stiles pričakuje drugega otroka

Ameriška igralka Julia Stiles se je pred nekaj dnevi udeležila posebne projekcije filma The Humans v New Yorku, kjer se je sprehodila po rdeči preprogi, ob tem pa ponosno pokazala, da bo njena družina dobila novega člana. Za ogled filma si je nadela črno obleko, v enaki barvi pa je izbrala tudi čevlje in torbico.

Zvezdnica ima z možem Prestonom J. Cookom, ki prav tako dela v filmski industriji kot snemalec, štiriletnega sina Strummerja. Par se je leta 2015 spoznal na snemanju filma Blackway, leto kasneje pa je igralka na Instagramu sporočila, da sta zaročena. Poročila sta se leta 2017, ko je bila Julia v osmem mesecu nosečnosti.