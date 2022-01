Igralka Julia Stiles se je z možem razveselila drugega otroka

"Dobrodošel na svetu, dojenček Arlo! Najnovejši dodatek k naši družini me opominja na to, kako neskončna je lahko ljubezen," je zapisala 40-letna igralka in dodala: "Podrsajte naprej, da bi videli, kako je novico sprejel moj štiriletnik ..." Stilesova je priložila še fotografijo porisane straniščne školjke, ki je očitno delo starejšega brata Strummerja .

Stilesova in Cook sta se poročila leta 2017, ko je bila igralka že visoko noseča s Strummerjem. Igralka je takrat dejala, da je bila to 'poroka na hitro'. Fantek se je rodil dva meseca pozneje. Tudi takrat je novico o fantkovem rojstvu sporočila na družbenem omrežju. Zahvalila se je zdravnikom, sestram in drugemu osebju bolnišnice Mount Sinai, da so ji v njeno družino pomagali prinesti neizmerno veselje.