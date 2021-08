Igralka Kaley Cuoco v bran konju, ki ga je trenerka udarila s pestjo

Igralka Kaley Cuoco, najbolj znana po svoji vlogi v seriji Veliki pokovci, je na družbenem omrežju stopila v bran konju, ki ga je na olimpijskih igrah trenerka udarila s pestjo. V seriji zgodb na Instagramu je obsodila ravnanje nemške tekmovalke Annike Schleu in njene trenerke ter se celo ponudila, da konja z imenom Saint Boy odkupi. "Čutim, da je moja dolžnost komentirati to sramoto. To ni olimpijsko skakanje. To je na veliko načinov gnusna, brezrazredna, žaljiva predstavitev našega športa. Ta ekipa bi se morala same sebe sramovati."

Poleg zapisa je dodala fotografije jahačice, ki se je na tekmovanju med jokom trudila konja ukrotiti, da bi preskočil oviro, trenerka pa ji je skušala pomagati tako, da je konja udarila. "Ti in tvoja ekipa niste bili v ponos svoji državi ali tem športu. Zaradi vas izgledamo slabo. Sram naj vas bo in srečno vsaki živali, ki pride v stik z vami. Popolnoma brezrazredno vedenje prav tukaj. Odvratno na vseh ravneh. To ni naš šport. To ne predstavlja našega športa. Ta jahačica in njena ′trenerka′ sta sramotni."