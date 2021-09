Igralka Kate Beckinsale iz bolnišnice: Sem veliko bolje

Kate Beckinsale je na družbenem omrežju Instagram objavila fotografijo iz bolnišnice in ob njej pripisala, da se počuti veliko bolje. Igralko, ki je v Las Vegasu na snemanju novega filma, so pred dnevi prepeljali v lasvegaško bolnišnico, ker je čutila bolečine v hrbtu. Kakšno diagnozo so ji postavili zdravniki, ni znano, v Mesto greha pa naj bi pripotovala za teden dni, ko naj bi posneli vse prizore.

48-letno igralko Kate Beckinsale so pred dnevi hospitalizirali, ker je med snemanjem novega filma v Las Vegasu začutila močne bolečine. Zvezdnica je zdaj novice o svojem zdravstvenem stanju delila na družbenem omrežju Instagram, kjer je objavila tudi svojo fotografijo, na kateri še vedno dobiva infuzijo. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Počutim se veliko bolje. Hvala za vsa prijazna sporočila in ljubezen," je ob fotografiji pripisala igralka, njeni znani prijatelji pa so ji v komentarjih zaželeli čimprejšnje okrevanje. Igralka Andie MacDowell je zapisala: "Pravkar sem izvedela in upam, da si v redu." Komičarka Sarah Silverman pa: "O moj bog! Prijateljica!" Tudi igralec Jamie Foxx ji je zaželel hitro okrevanje z besedami: "Pozdravi se, levinja!" PREBERI ŠE Igralka Kate Beckinsale končno preživlja čas s hčerjo Zvezdnica vzroka hospitalizacije ni razkrila, po poročanju ameriških medijev pa naj bi si med snemanjem novega filma Prisoner’s Daughter poškodovala hrbet. Igralka naj bi se pred dnevi na prizorišču snemanja začela pritoževati nad bolečinami v hrbtu. Njena hči Lily Sheen materinega stanja še ni komentirala.