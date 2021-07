Igralka Kate Beckinsale končno preživlja čas s hčerjo

Kate Beckinsale in njena hči Lily Sheen sta se lahko končno spet objeli. Igralka in njena hči sta bili ločeni dve leti, saj so ju razmere zaradi pandemije prisilile, da ostaneta vsaka na svojem koncu. Fotografi so ju ujeli med srečanjem na letališču, igralka pa je le nekaj ur prej spregovorila o težki ločitvi med materjo in hčerjo.

47-letna igralka Kate Beckinsale se je po dveh letih srečala s svojo 22-letno hčerko Lily. Z letališča ju je pospremil Lilyjin fant David Schecter, vsi pa so nosili obrazne zaščitne maske. Zvezdnica je pred odhodom na letališče gostovala v oddaji Live with Kelly in Ryan, kjer je dejala, da svoje edinke ni videla že dve leti. Lily Sheen, katere oče je igralec Michael Sheen, je študentka na newyorški univerzi in je celotno pandemijo preživela v New Yorku. Mati jo je očitno pogrešala, saj je v intervjuju dejala: "Hčere zaradi pandemije nisem videla že dve leti. Službeno sem šla v Kanado, ona pa ni mogla priti k meni. Da dve leti ne vidiš svojega otroka, je zame ena bolj grozljivih misli." icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right V intervjuju je Beckinsalova razkrila še, da je Lily med bivanjem v New Yorku posnela svoj prvi film, ki bo nosil naslov The Unbearable Weight of Massive Talent. V filmu je zaigral tudi Nicholas Cage. Ob vprašanju, ali je dala hčeri kakšen koristen nasvet o igralstvu, pa je Kate odgovorila, da ji je svetovala, naj bo raje zdravnica. PREBERI ŠE Kate Beckinsale: Nikoli nisem bila na pravem zmenku Lily je edini otrok 47-letne igralke iz osemletne zveze z igralcem Michaelom Sheenom. Par se je razšel leta 2003. Kate Beckinsale je pred kratkim dejala, da še nikoli ni bila na pravem zmenku. Pred kratkim se je plavolaska sestajala z igralcem Petom Davidsonom, ki ima že novo dekle, Beckinsalova pa je trenutno samska. icon-expand