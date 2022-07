Igralka Kate Bosworth vložila vlogo za ločitev od Michaela Polisha

Kate Bosworth in Michael Polish zaključujeta svoj zakon. 39-letnica je po poročanju ameriških medijev pred dnevi vložila vlogo za ločitev na losangeleškem uradu, že pred letom pa je z objavo črno-bele fotografije, na kateri se skorajda nekdanja zakonca poljubljata, sporočila, da se po osmih letih ločujeta.

"Začetek je pogosto najboljši del ljubezni. Iskrice, kemija, uporništvo-privlačnost. Začetek ponuja celo paleto možnosti. Če si z osebo, v katero se zaljubljaš, deliš hamburger in misliš, da je bil to tvoj poslednji obrok, lahko umreš srečen. Kupiš steklenico viskija, iz katere si delita požirke, in spiješ lahko cel slap," je avgusta 2021 opisovala zaljubljenost.