Igralka Kate Hudson: Mlajšo sebe bi objela in si dejala, da bo vse v redu

"V preteklosti sem bila osebne bitke ali se znašla v družinskih situacijah, ki so bili zares velik izziv. Na nek način me je to pripravilo na prihodnost in uspeh. Z veliko osebnimi travmami se nisem nikoli sprijaznila, ker si tega enostavno nisem dovolila ali jih nisem niti prepoznala," je dejala 42-letnica.

"Če bi lahko, bi mlajši sebi dejala, da je v redu, da trpim in da se bo vse postavilo na svoje mesto. Mogoče bi mi to olajšalo življenje v preteklosti. Dala bi si dovoljenje, da objamem samo sebe in se potolažim," je o svojih notranjih bojih in odkritjih dejala zvezdnica.