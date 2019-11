Igralka Kate Hudson: Prvič imam občutek, da imam pravega partnerja

Potem, ko se je leta 2007 po šestih letih zakona ločila od Chrisa Robinsona, je nekaj časa posvetila svojemu osebnemu razvoju in vzgoji njunega sina. Fujikawo je spoznala v času, ko je bila pripravljena za novo razmerje, o katerem je med drugim dejala, da je polno vzajemne podpore in razumevanja.''Imam najboljšega partnerja na svetu,'' je povedala 40-letnica in nadaljevala: ''Prvič v življenju imam občutek, da imam pravega partnerja, ki je obenem moj prijatelj. Zlahka se prilagajava eden drugemu in si pomagava na mnogih področjih. Če je situacija takšna, da moram jaz na neko poslovno večerjo, on ostane doma z otroki ... Njegova prioriteta je družina.'' Kljub temu, da je svoje razmerje s Fujikawo opisala kot 'tisto pravo', pa je priznala, da tudi onadva občasno naletita na ovire in da se ne strinjata na čisto vseh področjih. O tem, kako premagujeta svoje partnerske težave, je za omenjeno revijo dejala: ''Uspešno plujeva skozi vse, kar nama pride nasproti, ker res želiva ostati skupaj. Želim si, da bi bil on del mojega življenja in obratno. Takšen občutek je res prijeten ... ''