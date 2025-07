Igralka Kate Hudson z družino na počitnicah v Rimu

Igralka Kate Hudson, ki je znana po filmih Ni vse zlato, kar se sveti, Nekaj sposojenega in Vojna med nevestama, z družino počitnikuje v Italiji. Zvezdnica je na družbenem omrežju delila nekaj fotografij, na katerih je svojim sledilcem pokazala, katere rimske znamenitosti so si ogledali, uživali pa so tudi v kulinariki.

Kate Hudson po dopustu s prijateljico Dakoto Johnson preostanek počitnic v Evropi preživlja še z družino. Zvezdnica je na družbenem omrežju delila fotografije, na katerih je razkrila, da je s hčerko Rani Rose in partnerjem Dannyjem Fujikawo v Rimu, kjer so si ogledali znamenitosti Večnega mesta in uživali v italijanski kulinariki.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

46-letnica je tako pozirala ob znamenitem Vodnjaku Trevi, se sprehodila do Španskih stopnic in Panteona, uživala v italijanskem kapučinu, testeninah in pici, se sproščala v termah in ob branju knjige ter preživljala čas s svojimi najdražjimi.