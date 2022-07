Igralka Kate Mara pričakuje drugega otroka

Igralski par Kate Mara in Jamie Bell pričakujeta drugega skupnega otroka. Veselo novico je sporočila kar 39-letna zvezdnica, ki je na družbenem omrežju Instagram ob fotografiji, na kateri je z možem, zapisala, da so na njej trije in s tem potrdila, da bosta še drugič zibala. Le nekaj minut po objavi so med komentarji začele deževati čestitke njunih sledilcev in slavnih prijateljev.

Igralka Kate Mara je na družbenem omrežju Instagram sporočila, da se bosta z možem Jamiejem Bellom razveselila drugega otroka. Zvezdnica je na Instagramu objavila fotografijo nekega paparaca, na kateri z možem izstopata iz hotela, ob njej pa pripisla, da so trije na tej fotografiji. Kmalu po objavi so med komentarji začele deževati čestitke. icon-expand Kate Mara in Jamie Bell FOTO: Instagram "Na tej fotografiji smo trije," je na preprost način 39-letnica sporočila, da je v veselem pričakovanju. "Sedaj ni več skrivnost. Johnny bo znova boter. Zelo se veselim, čestitam draga moja," je med komentarji zapisal modni oblikovalec Johnny Wujek. Čestitali sta jima tudi igralki Jenna Dewan in Octavia Spencer. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Igralca sta se spoznala na snemanju filma Fantastični štirje leta 2014, da se sestajata tudi zasebno pa so se pojavile govorice leto pozneje, ko so ju skupaj opazili na dogodku Met Gala. Spomladi leta 2017 sta se zaročila, meseca julija istega leta pa sta se poročila v Los Angelesu. PREBERI ŠE Zvezdnika franšize Fantastični štirje Kate Mara in Jamie Bell sta poročena Meseca maja 2019 sta se razveselila prvorojenke, katere imena še nista razkrila javnosti. Pred poroko s Kate Mara, je bil 36-letni igralec med letoma 2012 in 2014 poročen z Evan Rachel Wood. Z njo ima tudi 8-letnega sina Jacka Matfina Bella.