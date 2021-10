Igralka Katey Sagal hospitalizirana po prometni nesreči

Katey Sagal , ki se je gledalcem najbolj vtisnila v spomin po vlogi zabavne Peggy Bundy v seriji Družina za umret ( Married with Children ), je bila nedavno udeležena v prometni nesreči. Igralko je med prečkanjem ceste v Los Angelesu zbil avtomobil znamke Tesla in ji povzročil lažje poškodbe.

Igralka, ki se trenutno mudi na snemanju serije The Conners, je že pred časom dejala, da bi se pridružila snemanju novih epizod ikonične serije Družina za umret, ki je gledalce zabavala celo desetletje. "Z Edom in Chrissy ( Edom O'Neillom in Christino Applegate, op. a.) smo ustvarjalcem dejali, da smo pripravljeni sodelovati, a to je bilo že pred časom in od takrat ni bilo več govora o tem. Če se bo zgodilo, bomo tam," je dejala in s tem razveselila marsikaterega oboževalca.