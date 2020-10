Igralka Katharine McPhee noseča s 34 let starejšim glasbenikom

" Svojim ožjim družinskim članom sta povedala pred približno enim mesecem in vsi so bili zelo presenečeni in navdušeni. Erin Foster se je pošalila, da bodo njihovi otroci enake starosti, " je še dodal vir.

" Katharine si je od nekdaj želela biti mama in imeti otroka z Davidom, " je vir povedal za E! News . " Nista se ravno trudila zanositi, ampak sta bila za to idejo odprta, če bi se zgodilo. Ker se je količina njunih delovnih obveznosti zmanjšala, sta vedela, da bi bilo to leto ravno pravi čas, da se to zgodi. "

Katharine McPhee in David Foster se bosta kmalu razveselila prvega skupnega otroka. Slavna zakonca sta se že odpravila po prvih nakupih, ko so ju v objektiv ujeli fotografi, bodoči mamici pa se nosečniški trebušček že pozna.

Vesela novica je v javnost prišla leto dni po tem, ko sta se Katharine in David sprehodila do oltarja. Poročne zaobljube sta si izmenjala junija lani na romantični slovesnosti v cerkvi St. Yeghiche v Londonu."Bila je zelo hitra, ampak tradicionalna slovesnost. Katherine je bila videti čudovito v klasični preprosti beli obleki modnega oblikovalca Zaca Posena," je vir povedal za E! News.

Pred poroko se je nevesta, ki je pred leti nastopila v šovu American Idol,oglasila na Instagramu, kjer je spregovorila o razmerju z Davidom: "Točno pred 13 leti je na današnji dan takoj po Idolu izšel moj prvi singel Somewhere Over The Rainbow. Danes … se bom poročila z moškim, ki ga je produciral. Življenje je polno lepih naključij, kajne? Hvala, ker si me popeljal čez mavrico, David."

Zakonca sta se lani novembra pojavila v oddaji Today, kjer sta spregovorila o njuni zvezi. "Spoznala sva se v oddaji American Idol, ko sem bila tekmovalka, on pa je bil mentor skupaj z Andreo Bocellijem. Vedno sem ga samo občudovala in imela rada, vedno je bil tako krasen do ljudi, ki so ga obkrožali. Lahko je zastrašujoč, ko mora biti za svoje delo, ampak je res čudovit." je dejala Katherine, medtem ko je David razkril, kako je pritegnila njegovo pozornost: "Najprej njeno petje. Mislim, kje naj začnem, notranja lepota, zunanja lepota in prijatelja sva že 14 let in bilo je nekako naravno, da sva se zbližala.''