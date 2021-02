Igralka Katharine McPhee prvič postala mamica

36-letna igralka, pevka in tekstopiska se je s Fosterjem poročila junija 2019. Novice o nosečnosti so zakrožile oktobra lani, ko so jo fotografi prvič ujeli z okroglim trebuščkom. Njen partner, glasbenik, ki je v svoji karieri prejel 16 grammyjev, ima iz prejšnjih razmerij pet že odraslih hčera, Amy, Erin, Saro, Jordan in Allison.

Prvič sta se z McPheejevo v javnosti pojavila leta 2018, ko sta se sprehodila po rdeči preprogi na dogodku Met Gala, pozneje istega leta pa sta se na otoku Kapri tudi zaročila.