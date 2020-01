Igralka, ki je zavrnila vlogo v Titaniku: Nisem bila pripravljena na slavo

O povabilu je zvezdnica dejala: "Bili so zelo zainteresirani zame, a če sem iskrena, smo takrat ravno končali snemanjee romantičnega filma Romeo in Julija, in enostavno nisem čutila, da je pravi čas za nov tako velik projekt."

Igralka je v podkastu Daxa Sheparda povedala, da ne obžaluje zavrnitve sodelovanja, čeprav je ogromna oboževalka DiCapria, saj sta skupaj že pred snemanjem Titanika zaigrala v romantičnem filmu Romeo + Julija. "Takrat sva imela z Leonardom istega menedžerja, in ko so nama ponudili vlogi, sva bila skupaj na sestanku. Vedela sem, da ne ve, kaj naj stori, nato pa me je pogledal in rekel, da bo sprejel ponudbo."Igralka je še dodala, da je vedela, da ni popolnoma prepričan, ampak je čutil, da mora to narediti: "Jaz na to nisem bila pripravljena."

Dodala je še, da ničesar ne obžaluje: "Vlogi nisem bila kos, potrebovala sem še nekaj časa za manjše produkcije v svoji karieri."