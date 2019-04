Igralka, ki jo večkrat vidimo nenaličeno, je prejela naziv najlepše ženske na svetu

Revija People, ki vsako leto razglasi najlepšo žensko na svetu, je laskavi naziv letos dodelila igralki, ki je v javnosti večkrat nenaličena in v preprostih udobnih oblačilih. Medtem ko se je lani z nazivom ponašala nekonvencionalna glasbenica Pink, je letos 'najlepša ženska' postala preprosta Jennifer Garner.

Revija People vsako leto razglasi 'najlepšo žensko na svetu', ki pristane tudi na njihovi naslovnici, z njo pa opravijo tudi daljši intervju. Lani je naziv pripadel glasbenici Pink, znani po nekonvencionalnem modnem slogu, letos pa titulo dodelili igralki Jennifer Garner, ki jo največkrat vidimo minimalno naličeno in v preprostih oblačilih.

47-letna Garnerjeva, ki je zaslovela z vlogo v seriji Alias in je do sedaj zaigrala v številnih filmih, pa ni zgolj igralka. Je tudi ustanoviteljica podjetja Once Upon a Farm, ambasadorka projekta Save the Children in kar je morda najpomembneje: je mama treh otrok, starih od sedem do 13 let, ki so se ji rodili v zakonu z zdaj že nekdanjim soprogom Benom Affleckom.

Potem ko jo je revijaPeople tudi zaradi njenih osebnih dosežkov in življenjskega stila razglasila za najlepšo žensko na svetu, je v intervjuju povedala, da v mladosti nikoli ni spadala v skupino 'lepih deklet': ''Bila sem daleč od skupine lepih deklet ... Sprejela sem lastno nesamozavest in se nikoli nisem videla kot privlačno. To enostavno ni bil del mojega življenja.''

Igralka je nadaljevala, da je imela veliko vlogo pri njenem prizemljenem pogledu na življenje – tudi potem, ko je že zaslovela, predvsem njena družina, ki ji je danes hvaležna, ker nikoli ni poudarjala pomembnosti videza. ''Mislim, da mi starši nikoli niso dejali, da sem lepa, zato tudi nisem odraščala s tem občutkom in nisem bila obremenjena z videzom – to je bilo v naši družini sekundarnega pomena.'' Priznala je, da je njena klasična 'uniforma' športna oprema, v kateri najraje preživlja prosti čas in kadar ni oblečena v športna oblačila, so njena druga najpogostejša izbira kavbojke, pulover in superge. Ob vprašanju o njenih veščinah ličenja je skozi smeh odgovorila: ''Vam delujem kot nekdo, ki bi si znal pravilno in natančno nanašati ličila? Saj imam tako ličila kot vse potrebne čopiče za ličenje, a mislim, da bi na koncu izgledala, kot me je nekdo poškodoval – če bi jih dejansko uporabila.''

