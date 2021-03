Igralka Kirsten Dunst drugič noseča

V reviji je bilo zapisano tudi, da sta se Kirsten in izbranec, ki je od nje šest let mlajši, tudi poročila. Čeprav par novice ni nikoli potrdil, je igralka Plemonsa že na lanski prireditvi ob podelitvi zlatih globusov predstavila kot moža, kasneje pa je njun predstavnik za odnose z javnostmi uradno poroko odločno zanikal.

Zvezdnica in njen mož Jesse Plemons sta pred dvema letoma postala starša sinu Ennisu Howardu . Dunstova je tudi tokrat nosečnost razkrila v obleki znamke Rodarte in se ob tem pošalila: ''Vsaka od slik je nastala med tem, ko ležim na tleh. Nisem mogla vstati, počutila sem se kot Urkel.''

Dunstova in Plemons, ki sta oba predana igralskemu poklicu, sta se spoznala na snemanju serije Fargo , ki je potekalo leta 2015. Svojo zaroko sta naznanila dve leti kasneje in se spomladi leta 2018 razveselila sina Ennisa. Tudi prvič je svojo nosečnost razkrila v obleki Rodarte, saj sta modni oblikovalki Kate in Laura Mulleavy , ki stojita za znamko, njeni tesni prijateljici.

Sina sta javnosti prvič predstavila na dogodku v avgustu 2018, ko je igralka dobila svojo zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih.''Zato, ker si takšna mama, žena, hči, sestra, prijateljica, so se tukaj zbrali vsi prijatelji in družina, saj te imamo neizmerno radi,''je bil ponosen Plemons ob takratnem slavnostnem dogodku in dodal, da si je žena, k je neizmerno radodarna in čudovita oseba, to zvezdo popolnoma zaslužila.