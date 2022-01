Igralka Lana Condor zaročena z dolgoletnim fantom: Veselim se, da bom tvoja žena

Zvezdnica franšize To All The Boys, Lana Condor, je zaročena. Novico je sporočila prek družbenega omrežja Instagram, kjer je razkrila tudi, da se je njen dolgoletni fant, igralec in glasbenik Anthony De La Torre, še posebej potrudil, saj je prstan, ki ji ga je nataknil, unikatno izdelan posebej zanjo, De La Torre pa je pri oblikovanju sodeloval z vietnamsko oblikovalko nakita.

Lana Condor je s svojimi sledilci na družbenem omrežju Instagram delila veselo novico, da je zaročena. Njen dolgoletni fant, Anthony De La Torre, pa se je še posebej potrudil, saj je pri oblikovanju zaročnega prstana upošteval vse igralkine želje, prstana pa je izdelala vietnamska oblikovalka nakita. 24-letna igralka je prepričana, da je to znak, da se bo poročila s 'pravim'.

icon-expand Lana Condor in Anthony De La Torre FOTO: Instagram

"Reči 'da', je bila najenostavnejša odločitev v mojem življenju. Prepričana sem, da sem najsrečnejša ženska na svetu, da lahko živim v tvojem svetu. Poleg mojega očeta si ti zagotovo najboljši moški na tem svetu. Emmy in Timmy sta rekla, da je skrajni čas, da se mamica in očka zaročita," je zapisala igralka in delila še nekaj podrobnosti o prstanu: "Anthony je sodeloval z neverjetno Vietnamko, ki je oblikovala najlepši prstan, kar sem jih kdaj videla. Dejstvo, da je vedel, kako pomembno mi je, da sodeluje z vietnamskim podjetjem pri oblikovanju prstana, je zame dokaz, kako izjemno pozoren je. Veselim se, da bom postala tvoja žena.« Condorjeva je delila tudi videoposnetek trenutka, ko jo je De La Torre zaprosil, v katerem je jokaje dejala: »O moj bog, sedaj si moj zaročenec."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tudi De La Torre je veselo novico delil v objavi na Instagramu, kjer je zapisal: "Trenutek, ko vprašaš svojo najboljšo prijateljico, ali bo ostala s tabo za vedno. To sem si želel narediti že šest let. Najenostavnejša odločitev v mojem življenju je bila, da sem tega angela vprašal, ali bi postala moja žena. Hvaležen sem, da sem lahko ta prsta oblikoval skupaj z vietnamsko oblikovalko, saj ima vsak detajl tega prstana svoj pomen in nama obema veliko pomeni."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke