Hrvaška igralka spet zaljubljena: osvojil jo je svetovalec Kolinde Grabar-Kitarović

Jelena je bila pred to zvezo že v dveh zakonih. Poročena je bila z igralcemJankom Popovićem Volarićem in z igralcem Draženom Čučekom, s katero ima hčerko Leno Mišo Kristijano. Pred časom je v enem od intervjujev povedala, da je bil razhod s hčerkinim očetom tako težek, da si česa takšnega ne želi več ponoviti."Razhod je bil prava travma. Izgubila sem veliko ljubezen. Najin konec je bil zame resnično težek, paralo se mi je srce," je povedala Jelena. Povedala je, da se z Draženom nista razšla zaradi tretje osebe ali kakršnega koli zlorabe. Razšla sta se zaradi nepremostljivih razlik. "Janko in Dražen sta bila genialna frajerja in še vedno ju imam na nek način rada. Naša ljubezen še vedno obstaja v nekem paralelnem vesolju," je še povedala Jelena o preteklih ljubeznih.